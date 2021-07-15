قدم رئيس الحكومة اللبنانية المكلف ” سعد الحريري ” اعتذاره عن تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة وذلك في كلمة مقتضبة ألقاها خلال مؤتمر صحفي قام بإجرائه بعد إجتماع مع الرئيس ” ميشال عون ” والذي استمر لمدة 20 دقيقة في قصر بعبدا .

وأشار سعد الحريري إلى أن الرئيس ميشال عون لم يتغير ولم يحدث إتفاق معه كما كان الأخير مصرا على موقفه وهو ما جعله يتقدم باستقالته .

فقال الحريري في كلمته : ” أجريت مشاورات بشأن الحكومة مع الرئيس عون الذي طلب تعديلات أساسية وخلال كلامي مع الرئيس كانت هناك تعديلات طلبها واعتبرتها أنا تغييرات جوهرية في التشكيلة ” .

وتابع : ” تناقشنا بالأمور التي لها دخل بالثقة وتسمية الآخرين المسيحيين وغيرهم .. واضح أن الموقف ما اتغير وواضح أننا لن نتفق مع فخامة الرئيس ” .

وأضاف سعد الحريري : ” اقترحت على الرئيس اللبناني أن يحظى بوقت أطول للتفكير لكنه قال إننا لن نستطيع التوافق لذلك قدمت اعتذاري عن تشكيل الحكومة .. والله يعين البلد ” .