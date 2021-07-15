قدم رئيس الحكومة اللبنانية المكلف ” سعد الحريري ” اعتذاره عن تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة وذلك في كلمة مقتضبة ألقاها خلال مؤتمر صحفي قام بإجرائه بعد إجتماع مع الرئيس ” ميشال عون ” والذي استمر لمدة 20 دقيقة في قصر بعبدا .
وأشار سعد الحريري إلى أن الرئيس ميشال عون لم يتغير ولم يحدث إتفاق معه كما كان الأخير مصرا على موقفه وهو ما جعله يتقدم باستقالته .
فقال الحريري في كلمته : ” أجريت مشاورات بشأن الحكومة مع الرئيس عون الذي طلب تعديلات أساسية وخلال كلامي مع الرئيس كانت هناك تعديلات طلبها واعتبرتها أنا تغييرات جوهرية في التشكيلة ” .
وتابع : ” تناقشنا بالأمور التي لها دخل بالثقة وتسمية الآخرين المسيحيين وغيرهم .. واضح أن الموقف ما اتغير وواضح أننا لن نتفق مع فخامة الرئيس ” .
وأضاف سعد الحريري : ” اقترحت على الرئيس اللبناني أن يحظى بوقت أطول للتفكير لكنه قال إننا لن نستطيع التوافق لذلك قدمت اعتذاري عن تشكيل الحكومة .. والله يعين البلد ” .
الجيش السوري حكمكم وحكم لبنان 30 سنه وكنتوا عايشين بنعمه تحت وصايته وما كان عاجبكم أتهمتوا سوريا بمقتل رفيق الحريري وعملتوا ثورة الارز وطالبتوا بخروج سوريا من لبنان.
ومن وقتها الفساد والفقر أنتشر لانكم أنتوا أنتخبتوا النخبه الحاكمه الفاسده منكم وفيكم .
لبنان لا يقدر ان يعيش بدون وصايه.
ماذا تقول أنت؟