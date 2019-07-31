سلطات الاحتلال الاسرائيلي تستدعي طفلا فلسطينيا عمره 4 سنوات للتحقيق

استدعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي يوم الإثنين الماضي الطفل المقدسي ” محمد ربيع عليان ” البالغ من العمر 4 سنوات من بلدة العيسوية في القدس المحتلة للتحقيق معه .

وجاء ذلك بحجة إلقاء الطفل للحجارة باتجاه مركبة لقوات الاحتلال خلال اقتحامها لبلدة العيسوية والتي تتعرض لحصار إسرائيلي مشدد وحملات للتنكيل بالمواطنين .

ورافق عشرات المواطنين المقدسيين صباح أمس الثلاثاء الطفل محمد عليان ووالده إلى مركز التحقيق التابع لشرطة الاحتلال الذين عبروا عن غضبهم من هذا الإجراء .

وأعرب والد الطفل عن استغرابه من ملاحقة الشرطة لطفل لم يبلغ الخامسة من عمره واعتبر نجله محمد أصغر طفل في العالم ستحقق معه الشرطة .

إلا أن سلطات الاحتلال لم تحقق معه بعد وصوله إلى المركز مع والده نتيجة الضغط الشعبي الكبير من الأهالي .

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت البلدة ولاحقت الطفل عليان وخلال ذلك تواجدت عائلته في المكان وطالبتها الشرطة بإحضاره في اليوم التالي للتحقيق في مركز الشرطة .

ومن جهته استنكر رئيس هيئة الأسرى الفلسطينيين ” قدري أبو بكر ” التصرفات الإسرائيلية في بيان قائلا : ” الاحتلال يرتكب جرائم علنية وواضحة بحق القاصرين .. والطفولة الفلسطينية تتعرض للخطر الشديد والدائم في ظل صمت المجتمع الدولي تجاه الانتهاكات الإسرائيلية ” .

وأضاف : ” هناك هجمة منظمة بحق الأطفال المقدسيين بشكل خاص .. ومحاولات إسرائيل لتشويه مستقبل الأطفال وتدمير واقع الشباب الفلسطيني ” .