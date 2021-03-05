وصل بابا الفاتيكان، فرنسيس الثاني، الجمعة، إلى العاصمة العراقية بغداد، في زيارة تستغرق 4 أيام، معتبرا أنها “واجب نحو أرض عانت الكثير”.
وقال البابا في كلمة للصحفيين على متن الطائرة التي أقلته إلى بغداد: “أنا سعيد بمعاودة السفر.. الرحلة اليوم معي هي واجب نحو أرض عانت الكثير منذ سنوات. شكرا على مشاركتي هذه الرحلة”.
وشدد البابا فرنسيس على التزامه بالإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا، قائلا: “سألتزم بالإجراءات ولن أتمكن من مصافحتكم”.
وفرش السجاد الأحمر لاستقبال البابا، الذي كان يضع قناع للوجه، واستقبله المسؤولون العراقيون وحرس الشرف ولوحات من الرقص الشعبي العراقي.
وقد نشر العراق آلافا إضافية من أفراد قوات الأمن لحماية البابا خلال الزيارة التي تأتي بعد موجة من الهجمات بالصواريخ والقنابل أثارت المخاوف على سلامته.
وتتضمن زيارة البابا لقاء رئيس الجمهورية العراقي وزيارة النجف الأشرف للقاء السيد السيستاني وزيارة مدينة أور في ذي قار.
مسكين البابا مفكر الناس طالعة تستقبله هههههههههههههههه
كل الشباب الذين اعرفهم من الفرات الأوسط وانت صاعد ههههههههههههههه بمجرد ما سمعوا ان المذيعة اللبنانية ملكة جمال المذيعات كريستيان بيسري مرافقة للبابا في زيارته هههههههههههههههههههه طلقوا زوجاتهم وصار لهم اسبوع نايمين على رصيف مطار بغداد الدولي ههههههههههههههههه
لو فقط اعرف من هو فلتت زمانه المشرف والمخطط لاستقبال البابا ولماذ كل هذا الرقص لاستقبال رجل دين بصراحه استقبال اهبل وغير منطقي ولا يناسب الضروف التي تمر بها العراق والعراقيين اما تصريحات البابا مستفز يقول الشعب كان يعاني فيابابا الفتيكان هل الشعب العراقي الان في نعيم وجنة المكان اصلا الشعب يعاني من يوم يومه ومن كل النواحي ولا توجد اي عداله في العراق بوجود هؤلاء الحراميه وكل حرامي تابع للدوله التي فيها مصلحته ولو فتحوا حدود العراق للهجره او طلب اللجوء لاصبحت العراق خاليه من الشعب العراقي ولا يبقى سوى الحراميه والمطبلين لهم وبعدين انت يابابا مكلف نفسك لتزور شخصين رئيس الجمهوريه الذي لا يملك اي صلاحيه يعني صفر على الشمال والسستاني رأس البلاء وذيل ايران فياراجل كنت تزور ساحة التحرير تروح عند السستاني الذي هو رأس المصايب وذراع ايران الايمن والايسر ويأخذ كل الاوامر من ايران الخلاصه استقبال غير موفق وزياره لا داعي لها بل بالعكس انت تريد تبيض وجه الحراميه الانذال وخصوصا الحراميه مشددين الحراسه على البابا لكن الشعب بجهنم كل يوم مفخخه وصواريخ على رؤوسهم مثل المطر المهم الحراميه المجرمين يرفعون راسهم امام اسيادهم الامريكان
احلى شي أستقبلوا البابا على معزوفه السنافر
ماذا تقول أنت؟