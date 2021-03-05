وصل بابا الفاتيكان، فرنسيس الثاني، الجمعة، إلى العاصمة العراقية بغداد، في زيارة تستغرق 4 أيام، معتبرا أنها “واجب نحو أرض عانت الكثير”.

وقال البابا في كلمة للصحفيين على متن الطائرة التي أقلته إلى بغداد: “أنا سعيد بمعاودة السفر.. الرحلة اليوم معي هي واجب نحو أرض عانت الكثير منذ سنوات. شكرا على مشاركتي هذه الرحلة”.

لحظة وصول بابا الفاتيكان للعراق قبل قليل. pic.twitter.com/YNPGy6vzy6 — Celebs Arabic (@CelebsArabic) March 5, 2021

وشدد البابا فرنسيس على التزامه بالإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا، قائلا: “سألتزم بالإجراءات ولن أتمكن من مصافحتكم”.

وفرش السجاد الأحمر لاستقبال البابا، الذي كان يضع قناع للوجه، واستقبله المسؤولون العراقيون وحرس الشرف ولوحات من الرقص الشعبي العراقي.

وقد نشر العراق آلافا إضافية من أفراد قوات الأمن لحماية البابا خلال الزيارة التي تأتي بعد موجة من الهجمات بالصواريخ والقنابل أثارت المخاوف على سلامته.

وتتضمن زيارة البابا لقاء رئيس الجمهورية العراقي وزيارة النجف الأشرف للقاء السيد السيستاني وزيارة مدينة أور في ذي قار.