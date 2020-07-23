أكد الاعلامي اللبناني سالم زهران ان حزب الله بدأ التحضير للرد على مقتل احد عناصره في الغارة الاسرائيلية الاخيرة التي استهدفت مواقع عسكرية في سوريا.

وذكر سالم زهران، خلال لقاء مع قناة “الميادين”، بتصريح لامين عام حزب الله حسن نصرالله بأن الرد على استهداف الحزب في سوريا سيكون من لبنان ومن كل لبنان.

واكد سالم زهران على يقينه بأن رد حزب الله سيكون قريبا قائلا “كأني ارى خبرا عاجلا على قناة الميادين ولن يطول الامر يقول مجموعة الشهيد علي كامل محسن تستهدف جنودا صهاينة وتسقط منهم قتلى وجرحى”.

غير ان سالم زهران اكد انه لن يكون هناك حربا شاملة بين اسرائيل وحزب الله بسبب “موازين القوى، حسب تعبيره.”