بكى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير الكويت الجديد، خلال أدائه اليمين الدستورية أمام البرلمان صباح اليوم، حزنًا على رحيل الشيخ صباح الأحمد الصباح.

وقال الأمير، بحسب وكالة الأنباء الكويتية: “أقسم بالله العظيم أن احترم الدستور وقوانين الدولة وأذود عن حريات الشعب ومصالحة وأمواله وأصون استقلا الوطن وسلامة أراضيه”.

وفي كلمة أمام المجلس الدستوري قال الامير نواف: ” بسم الله الرحمن الرحيم، تنعم دولة الكويت بفضل الله تعالى وتوفيقه بنظام ديمقراطي راسخ، تجلى بالثوابت والأسس الدستورية التي تضمن سلاسة وانتظام انتقال مسند الإمارة والصلاحيات الدستورية المتعلقة به دونما أي فراغ دستوري، وبما يضمن الاستقرار وديمومة مسيرة الخير في الوطن الغالي، مستذكرين بكل إجلال مآثر الأمير الراحل صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح – طيب الله ثراه – الإنسانية والخيرة ونهجه النير الذي ارتقى بمكانة الوطن بين الأمم”.

“إن الثقة الغالية التي أولانا إياها الشعب الكويتي الكريم هي أمانة في أعناقنا معاهدين الله تعالى على أداء مسؤوليتنا على خير وجه لخدمة الوطن، ومؤكدين تمسكنا بالدستور والمحافظة عليه، وباستمرار السير على النهج االديمقراطي للوطن العزيز”.

وتنص المادة 60 من الدستور الكويتي على أن يؤدي الأمير قبل ممارسة صلاحياته في جلسة خاصة لمجلس الأمة اليمين الدستورية.

وأعلن الديوان الأميري في دولة الكويت، أمس الثلاثاء، وفاة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، عن عمر ناهز 91 عاما. وقال الديوان الأميري، في بيان مقتضب، “الديوان الاميري ينعي إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والاسلامية والعالم، سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح”.

ونادى مجلس الوزراء الكويتي أمس بولي العهد الشيخ نواف الأحمد أميرا للبلاد، خلفا للشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح