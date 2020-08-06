قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، إنه سيقترح على القادة اللبنانيين “مبادرة سياسية جديدة”، متعهدا بعدم ذهاب مساعدات بلاده إلى “الأيدي الفاسدة”، وذلك خلال تجوله في حي “الجميزة” المتضرر جراء انفجار مرفأ بيروت.

وقال ماكرون: “أنا هنا لإطلاق مبادرة سياسية جديدة، هذا ما سأعرب عنه بعد الظهر للمسؤولين والقوى السياسية اللبنانية”.

وأشار الرئيس الفرنسي إلى ضرورة “بدء الإصلاحات.. وتغيير النظام ووقف الانقسام ومحاربة الفساد”.

وقال ماكرون أمام حشود من اللبنانيين الغاضبين الذين هتفوا “ثورة ثورة” بأن الدعم الذي ستقدمه باريس لبلادهم “لن يذهب إلى الأيدي الفاسدة”. وأضاف: “أضمن لكم هذا.. المساعدات لن تذهب للأيدي الفاسدة”.

وتابع: “سأتحدث إلى جميع القوى السياسية لأطلب منها اتفاقا جديدا. أنا هنا اليوم لأقترح عليهم اتفاقا سياسيا جديدا”.