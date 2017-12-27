شاهد… الملك عبدالله الثاني يشارك في تمرين عسكري بالذخيرة الحية أخبار سياسية

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شارك ملك الأردن عبد الله الثاني بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة الأردنية في تمرين عسكري ميداني، ونشرت الصفحة الرسمية للقوات المسلحة الأردنية على موقع فيسبوك مقطعا مصورا لهذا التمرين الذي استعمل فيه الملك الذخيرة الحية.

ولقي مقطع الفيديو تفاعلا كبيرا من الأردنيين على موقع فيسبوك بعد ساعات من نشره، إذ تمت مشاركته من طرف أكثر من عشرة آلاف شخص، فضلا عن آلاف التعليقات والتعبيرات بالإعجاب.

يشار إلى أن الملك عبد الله خريج الأكاديمية العسكرية الملكية البريطانية في ساندهيرست، وسبق له أن خدم في الجيش الأردني والقوات الجوية الأردنية، وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة الأردنية.