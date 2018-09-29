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شاهد.. خطأ تاريخي لـ ابراهيم الجعفري في الامم المتحدة حول بغداد!

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وزير الخارجية العراقي ابراهيم الجعفري

وزير الخارجية العراقي ابراهيم الجعفري

فجرت سقطة تاريخية أطلقها وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري، خلال كلمة ألقاها في الجمعية العامة للأمم المتحدة، موجة سخرية كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال الجعفري في كلمته: “وتبقى بغداد كما وصفها سرجون الأكدي قال بأنها قبة العالم وأن من يحكمها يتحكم برياحها الأربعة”.

غير ان الجعفري لم ينتبه الى أن بغداد بنيت بعد سرجون الأكدي بـ 3 آلاف سنة، على يد الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور، وأصبحت عاصمة للخلافة الإسلامية في عصرهم.

وصحح أحد الناشطين المعلومة للجعفري بالقول إن سرجون الأكدي (2340 -2279 قبل الميلاد) قال إن “من يحكم بلاد ما بين النهرين يحكم الجهات الأربعة في العالم”.

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