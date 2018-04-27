شاهد داخل مسجد في أفغانستان.. الجيش الأمريكي ينشر فيديو أثناء تدريب “دواعش”

نشر الجيش الأميركي مقطع فيديو يظهر متشددين من تنظيم داعش المتطرف في أفغانستان، وهم يستعرضون حركات قتالية.

مقاتلي داعش ملثمين

وقالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية إن الجيش الأميركي في أفغانستان حصل على عدد من الفيديوهات تظهر مقاتلي داعش ملثمين يستعرضون داخل مسجد في شمال غرب البلاد.

حركات “جمبازية”

ويرصد المقطع مقاتلين ببذلات عسكرية يقومون بحركات “جمبازية” إلا أنهم فشلوا في إظهار مهاراتهم وبدوا أشبه بمجموعة من البهلوانات، قبل أن ينتقلوا إلى مشهد فاشل آخر يحاكي قتالا بالأيدي.

إظهار قوة مقاتليه

وقالت الصحيفة إن داعش معروف بنشر مقاطع فيديو دعائية مدروسة بعناية من أجل إظهار قوة مقاتليه والتأثير في المتتبعين، مشيرة إلى أنه من غير المرجح أن تكون الجماعة الإرهابية قد أرادت أن يخرج هذا المقطع إلى العلن، لأنه سيظهرها في موقف سخيف وضعيف. هذا وقالت صحيفة “ستارز آند سترايبس” إن الفيديو يظهر مقاتلين منضمين إلى أحد فروع داعش في أفغانستان، معروف باسم “داعش-خرسان”.

حملة لطرد هؤلاء المقاتلين

وأوضحت أن هذا الفرع ظهر لأول مرة عام 2015، وغزا أجزاء كبيرة من ولايتي ننكرهار وكونار في الشرق، قبل أن يوسع انتشاره في الشمال.