شاهد… دبي تستقبل 2018 بعرض ليزر مبهر على برج خليفة أخبار سياسية

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احتفلت دبي بحلول العام 2018 بعرض ضوئي مبهر في وسط الإمارة على برج خليفة، أطول مبنى في العالم، بينما أضاءت الألعاب النارية مناطق أخرى في المدينة التي تستقطب ملايين السائحين سنويا.

واحتشد مئات آلاف الأشخاص في محيط برج خليفة منذ ساعات المساء الأولى لمشاهدة عرض الليزر الذي حل هذا العام محل الألعاب النارية التقليدية في خطوة قالت سلطات الإمارة إنها تهدف إلى “الاتيان بشيء جديد”.

وأضاءت عروض الليزر البرج لساعات قبل أن تتوج الأمسية عند منتصف الليل تماما بإضاءة البرج بعلم دولة الإمارات، وصورة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس الدولة، وتاريخ 2018.