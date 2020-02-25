شاهد في فيديو نادر.. آخر ظهور للرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك

توفي الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك عن عمر ناهز 91 عامًا بعد تدهور حالته الصحية ونقله إلى مستشفى الجلاء العسكري في آخر أيامه.

وكان آخر ظهور للرئيس الراحل في منتصف أكتوبر2019، تحدث خلاله عن ذكريات حرب أكتوبر 73 في فيديو نادر احتفالا بالذكرى 46 لانتصار أكتوبر المجيد، وهو الفيديو الثاني له بعد تنحية من الرئاسة عام 2011.

وبدا مبارك بصحة جيدة رغم ظهور العجز على ملامحه؛ إلا أن حديثه كان متزنًا وسلسًا وفقًا لتعليقات الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشف مبارك خلال الفيديو العديد من الأسرار والكواليس لحرب 6 أكتوبر ونكسة 67، وعلق على ضربته الجوية، وأكد أن جيل أكتوبر قدم العديد من التضحيات حتى يمحو آثار الهزيمة ويستعيد الشعب ثقته في القوات المسلحة.

وقبلها ظهر في أواخر شهر سبتمبر/ أيلول 2019 بصحبة زوجته سوزان في الصورة التي نشرها حفيده عمر جمال على صفحته بـ“إنستغرام“ وحظيت بتفاعل واسع بين الجمهور المؤيد له.

كما ظهر مبارك في محكمة جنايات القاهرة، في قضية اقتحام السجون، وأدلى بشهادته في إعادة محاكمة الرئيس السابق الراحل محمد مرسي، وقيادات وعناصر جماعة الإخوان.

ومبارك هو الرئيس الرابع لجمهورية مصر العربية وظل يحكم مصر مدة 30 عاما، حتى تنحي 11 فبراير 2011 في ثورة يناير تحت ضغوط شعبية وتسليمه السلطة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة.

وفي آخر أيامه أجرى عملية جراحية استئصال ”ورم“ في المعدة وانتقل بعدها إلى غرفة العناية المركزة، قبل أن ينتقل إلى المنزل ويلفظ أنفاسه الأخيرة على إثر الوعكة الصحية التي تعرض لها.