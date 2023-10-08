لقي سائحين إسرائيليين في مصر مصرعهم بعد ان أطلق شرطي مصري النار عشوائياً على فوج سياحي يضم إسرائيليين في مدينة الإسكندرية شمال البلاد.

وبحسب مصدر أمني مصري فقد قام أحد أفراد الشرطة المعينين بخدمة تأمين منطقة المنشية بالإسكندرية قام بإطلاق أعيرة نارية من سلاحه الشخصي بشكل عشوائي أثناء تواجد أحد الأفواج السياحية الإسرائيلية بمزار عمود الصواري.

وأضاف أن الحادث أسفر عن مقتل شخصين إسرائيليين ومصري ووقوع عدة إصابات.

وأضاف المصدر الأمني أنه تم على الفور القبض على فرد الشرطة وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حياله كما تم نقل المصاب إلى المستشفى للعلاج.