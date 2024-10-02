انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة سقوط جزء من صاروخ إيراني أطلقته طهران على إسرائيل، ما أدى إلى مقتل عامل فلسطيني في مدينة أريحا بالضفة الغربية المحتلة.
ووفقًا لما صرح به محافظ أريحا، حسين حمايل، لوكالة فرانس برس: “قُتل العامل الفلسطيني عندما سقطت شظايا الصاروخ من السماء وأصابته”، في حادثة تزامنت مع تصاعد التوترات الإقليمية.
وأطلقت إيران عشرات الصواريخ الثلاثاء على إسرائيل، ردا على اغتيال زعيمي حزب الله وحركة حماس، في ثاني هجوم من هذا النوع في غضون ستة أشهر تقريبا.
وذكر الجيش الإسرائيلي أن إيران أطلقت حوالي 180صاروخا باتجاه الأراضي الإسرائيلية.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، الثلاثاء إن ” الهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل فشل”، وإن إيران “ارتكبت خطأ كبيرا الليلة وستدفع ثمنه”، فيما قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيا هاغاري: “إننا سنقرر طريقة الرد، متى وأين وكيف”.
وقال مبعوث إسرائيل لدى الأمم المتحدة، داني دانون، إنه “سيكون لدينا رد فعل وإيران ستشعر قريبا بعواقب أفعالها والرد سيكون مؤلما”.
هههههه السبب نحنحياهو ما عارفين يسقطون الصواريخ الشيعة بصورة امنة وصحيحة ، فقد كانوا مرعوبين . على اي حال
اذا لم يكن الرجل ابن عم الولية عنكود وعلى شاكلتها هههههه نسأل الله ان يرحمه بعظيم رحمته ، ففي الحروب هناك ما يسمى نيران صديقة تؤدي لخسائر من الطرف الصديق وليس العدو ، وهذا يحدث حتى في حروب الدول العظمى صاحبة التقنية العالية .
انا بالحقيقة كنت امل ان يقع صاروخ في رام الله خلف النافورة ههههههههه على بيت الولية عنكود هههههههه وحتى لو لم يقتلها فقط تتادب ههههههههه لانها كانت بتدعي على الابرياء الشيعة وتريد تدمر كربلاء المقدسة ؟؟!! حقد دفين ، لكن للاسف هذه المرة لم يسقط صاروخ او بقايا صاروخ على الولية عنكود هههههههه المرة الجاية لن يخطئها هههههههه
ماذا تقول أنت؟