انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة سقوط جزء من صاروخ إيراني أطلقته طهران على إسرائيل، ما أدى إلى مقتل عامل فلسطيني في مدينة أريحا بالضفة الغربية المحتلة.

ووفقًا لما صرح به محافظ أريحا، حسين حمايل، لوكالة فرانس برس: “قُتل العامل الفلسطيني عندما سقطت شظايا الصاروخ من السماء وأصابته”، في حادثة تزامنت مع تصاعد التوترات الإقليمية.

فيديو متداول | لحظة سقوط الصاروخ الإيراني على الضحية الفلسطيني الذي لقي حتفه اليوم في أريحا.

🔺تحذير: مشاهد مؤذية. pic.twitter.com/uV6gYFhV2L — ملفات كريستوف ﮼١٧٢٧م (@CressFiles) October 1, 2024

وأطلقت إيران عشرات الصواريخ الثلاثاء على إسرائيل، ردا على اغتيال زعيمي حزب الله وحركة حماس، في ثاني هجوم من هذا النوع في غضون ستة أشهر تقريبا.

وذكر الجيش الإسرائيلي أن إيران أطلقت حوالي 180صاروخا باتجاه الأراضي الإسرائيلية.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، الثلاثاء إن ” الهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل فشل”، وإن إيران “ارتكبت خطأ كبيرا الليلة وستدفع ثمنه”، فيما قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيا هاغاري: “إننا سنقرر طريقة الرد، متى وأين وكيف”.

وقال مبعوث إسرائيل لدى الأمم المتحدة، داني دانون، إنه “سيكون لدينا رد فعل وإيران ستشعر قريبا بعواقب أفعالها والرد سيكون مؤلما”.