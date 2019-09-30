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صلاح خاشقجي يجدد رفضه استغلال قضية والده للنيل من السعودية وقادتها

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صلاح خاشقجي

صلاح خاشقجي

قال صلاح خاشقجي نجل الإعلامي السعودي جمال خاشقجي، مساء اليوم الإثنين، إنه يرفض استغلال مقتل والده للنيل من السعودية وقادتها.

وجدد صلاح خاشقجي بمناسبة مرور عام على ذكرى مقتل والده داخل سفارة بلاده في مدينة إسطنبول التركية، قوله إنه يثق في القضاء السعودي لتحقيق العدالة الكاملة بحق مرتكبي الجريمة.

وأكد في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على ”تويتر“ أن خصوم بلاده في الشرق والغرب سعوا لاستغلال قضية والده للنيل من السعودية وقيادتها، مشددًا بالقول: ”لا أقبل أن تستغل ذكراه وقضيته لتحقيق ذلك بعد رحيله ”، متأسيًا بالراحل خاشقجي الذي قال إنه ”لم يقبل في حياته أي إساءة أو محاولة للنيل من الوطن وقيادته“.

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