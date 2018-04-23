ضربة موجعة للحوثيين… غارة تقتل المطلوب الرقم 2 على قائمة التحالف

وجه مصرع القيادي الحوثي، صالح الصماد، ضربة موجعة لميليشيات الحوثي الإيرانية في اليمن، ذلك أن القتيل كان الرقم 2 في قائمة الإرهابيين المطلوبين لدى “التحالف العربي” لدعم الشرعية.

ولقي الصماد الذي ترأس ما سمي “المجلس السياسي الأعلى” في غارة للتحالف، يوم الخميس الماضي حسب تأكيد الانقلابيين.

وأسس متمردو الحوثي المدعومون من إيران، المجلس الذي ترأسه الصماد في الثامن والعشرين من تموز 2016، في مسعى إلى تكريس الانقلاب على الحكومة الشرعية.

كما شغل الصماد منصب القائد الأعلى لعناصر ميليشيات الحوثي العسكرية التي تقاتل القوات الشرعية منذ انقلابها على السلطة في 2014 بدعم من إيران.

وكان التحالف العربي الذي تقوده السعودية، قد أعلن عن رصد مكافأة بقيمة عشرين مليون دولار لمن يدلي بمعلومات تساعد في إلقاء القبض على الصماد، بإعتباره المطلوب رقم 2 للتحالف بعد عبد الملك الحوثي زعيم المتمردين.

وبمصرع الصماد، تكون طهران قد فقدت واحدًا من أبرز عناصرها في اليمن، التي استخدمتها لبث القلاقل وتأزيم الأوضاع في المنطقة.