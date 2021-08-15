وجهت حركة طالبان رسائل طمأنة للشعب الأفغاني والمجتمع الدولي بشأن المرحلة المقبلة في البلاد، بعد سيطرتها على أفغانستان من جديد عقت دخولها العاصمة كابول وفرار الرئيس أشرف غني من البلاد.

وبعيد دخول مسلحي طالبان العاصمة كابل، هنأ رئيس المكتب السياسي لحركة طالبان الملا عبد الغني برادر الشعب الأفغاني، وقال إنهم وصلوا مرحلة لم يكونوا يتوقعونها.

وقال مسؤول في الحركة إن الجماعة ستعلن قريبا “إمارة أفغانستان الإسلامية” من القصر الرئاسي في العاصمة، بحسب وكالة أسوشيتد برس.

إلا أن الحركة، ورغم ذلك، قالت إنها ستضع قوانين لضمان مشاركة المرأة في الحياة العامة، ونفى المتحدث باسم طالبان، ذبيح الله مجاهد، تقارير عن إجبار النساء على الزواج.

وتناقلت وسائل إعلام تصريحات لمتحدث باسم الحركة قال إن طالبان “لا تخطط لفرض العزلة على النساء، وإنها ستسمح لهن بالتعليم والعمل مقابل الالتزام بالحجاب”.

وخلال السنوات العشرين الأخيرة، انتعش المجتمع المدني في أفغانستان بشكل كبير، وتولت النساء مناصب عامة في كابل والمدن الصغيرة، وانتشرت الهواتف المحمولة ووسائل التواصل الاجتماعي، والإنترنت موجود في كل مكان تقريبا.

الغرب يجلي رعاياه

في هذه الاثناء، ذكر تحذير أمني من السفارة الأمريكية أن “الوضع الأمني في كابول يتغير بسرعة بما في ذلك عند المطار. هناك تقارير تفيد بأن المطار يتعرض لإطلاق نار ولذلك نحن نأمر المواطنين الأمريكيين بالاختباء في أماكنهم”.

وتكدس مئات الأفغان، بعضهم وزراء في الحكومة وموظفون حكوميون ومدنيون آخرون بينهم العديد من النساء والأطفال، في المطار في انتظار يائس لرحلات المغادرة.

وقال مسؤول في المطار، طلب عدم نشر اسمه لأسباب أمنية، “الوضع في المطار خرج عن السيطرة .. الحكومة (الأفغانية) باعتنا للتو”.

وجرى نقل الدبلوماسيين الأمريكيين من سفارتهم باستخدام طائرات هليكوبتر، وذلك في أعقاب اختفاء قوات الأمن الأفغانية التي تلقت تدريبا وعتادا من جانب الولايات المتحدة ودول أخرى بتكلفة بلغت مليارات الدولارات.

وأعلن وزير الخارجية الأميركية انتوني بلينكن بدء إجلاء الدبلوماسيين الأميركيين والأفغان الذين تعاونوا مع الولايات المتحدة ويخشون على حياتهم.

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن رفع إلى خمسة آلاف عدد الجنود الأميركيين في مطار كابول لضمان عملية الإجلاء هذه التي تشمل 30 ألف شخص. وواصلت المروحيات الأميركية كما حصل السبت، رحلات ذهابا وإيابا بين السفارة الأميركية الواقعة في المنطقة الخضراء” المحصنة في وسط العاصمة والمطار الذي بات المخرج الوحيد من البلاد.

وهدد بايدن حركة طالبان برد “سريع وقوي” في حال شنت هجوما يعرض للخطر حياة مواطنين أميركيين.