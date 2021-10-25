أعلن الفريق ” عبد الفتاح البرهان ” رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان خلال مؤتمر صحفي عن إعلان حالة الطوارئ في البلاد وحل مجلس السيادة الانتقالي ومجلس الوزراء وتعديل العمل ببعض مواد الدستور وإنهاء تكليف ولاة الولايات .

وأكد البرهان على مضي القوات المسلحة في إكمال التحول والانتقال الديموقراطي حتى تسليم السلطة وقيادة الدولة لحكومة مدنية منتخبة مشيرا إلى أن الانتخابات ستجري في يوليو من عام 2023 .

وأضاف أنه تم تجميد لجنة عمل زيادة التمكين وتعليق عمل لجنة لمكافحة الفساد وسيتم العمل على خلق بيئة مناسبة للأحزاب السياسية وصولا إلى الانتخابات .

وتابع عبد الفتاح البرهان : ” سيتم تشكيل برلمان ثوري من الشباب .. لا حزب ولا كيان سيفرض إرادته على السودان ” .

كما شدد على أنه ملتزم بإتفاق السلام المبرم مع الفصائل المتمردة في جوبا .. مضيفا : ” ثمة حاجة للجيش لحماية أمن وسلامة البلاد وفقا لما ينص عليه الإعلان الدستوري .. الخلافات بين الساسة والطموح والتحريض أجبرتنا على التحرك ” .