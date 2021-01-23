أدلى الرئيس المصري ” عبد الفتاح السيسي ” بتصريحات له خلال إفتتاحه لمشروع الفيروز للاستزراع السمكي بشرق التفريعة بمحافظة بورسعيد كشف من خلالها عن أن الدولة تستهدف إحلال وتجديد وتزويد شبكة الطرق والسكك الحديدية الجديدة من أجل خدمة المواطنين .

فقال الرئيس المصري أنه سيتم إحلال جميع القطارات العاملة بالسكة الحديد بنهاية العام الحالي وعلق على ذلك قائلا : ” بنهاية العام الحالى لا توجد قطارات سكك حديد قديمة وحاسبونا على كده ” .

وأشار السيسي إلى أنه كان قد اتفق مع وزير النقل ” كامل الوزير ” على عدم وجود أي قطار أو عربة أو جرار قديم على السكك الحديدية في شهر يونيو المقبل إلا أن ظروف فيروس كورونا سوف تؤجل ذلك .

كما تحدث عبد الفتاح السيسي عن أنه لم تتم أي أعمال تطوير لشبكة السكة الحديد منذ 80 سنة ماضية .