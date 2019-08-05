عمرو أديب يفتح باب التبرعات لمعهد الأورام في مصر ورقم كبير من ولي عهد أبو ظبي

كشف الإعلامي المصري ” عمرو أديب ” في برنامجه الحكاية والمذاع على قناة ” mbc مصر ” عن إعلان مكتب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي تبرعه بمبلغ 50 مليون جنيه مصري لصالح معهد الأورام في مصر وتوفير كل ما يحتاجه المعهد .

وجاء ذلك على إثر الحادث الإرهابي الأليم الذي شهدته أمس منطقة المنيل بالقاهرة عقب انفجار سيارة كانت تحتوي على كمية من المتفجرات أمام معهد الأورام .

وأسفر الحادث عن وفاة 20 شخصا وإصابة أكثر من 50 شخصا إلى جانب التلفيات الهائلة بالمنطقة وبمعهد الأورام وحاجة المعهد إلى الترميم والإصلاحات والتي تتراوح تكلفتها ما بين 50 إلى 60 مليون .

وقام عمرو أديب في بداية الحلقة بإعلان فتح حساب ( 777 ) للتبرعات لمعهد الأورام مؤازرة له و العمل على سرعة عودة العمل به والتكاتف مع الدولة وأهالي الضحايا وجاء من أبرز المتبرعين المهندس نجيب ساويرس بمبلغ مليون جنيه .. وبنك ناصر الإجتماعي تبرع بقيمة 5 مليون جنيه ورجل الأعمال أحمد أبو هشيمة بمبلغ مليون جنيه .

وحتى الآن وصل إجمالي التبرعات إلى 68 مليون جنيه ونصف .