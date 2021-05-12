شن الجيش الإسرائيلي صباح الأربعاء، سلسلة غارات على قطاع غزة، اعتبرت الأعنف منذ بدء التصعيد الحالي دمرت عددا من المقار الحكومية.

واستهدفت بعض الغارات تجمع مقار الأجهزة الأمنية التابع لحماس المعروف باسم “الجوازات”، وأسفرت عن تدمير المقر الرئيسي لشرطة الحركة.

وقبل ساعات، دمرت غارات إسرائيلية مبنى مكونا من عدة طوابق في غزة، في تجدد للقصف على القطاع، وفي المقابل أعلنت حركة حماس إطلاق نحو 200 صاروخ صوب مدن إسرائيلية، ردا على قصف الأبراج السكنية في غزة.

وكشف أحدث إحصاء لضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة وفق وزارة الصحة الفلسطينية، عن مقتل 35 شخصا من بينهم 10 أطفال وامرأة، وإصابة 220 آخرين على الأقل.