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في تصريحات ل ” سيف القذافي ” : السيسي هدية الله للمصريين و للعرب المملكة العربية السعودية

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نشرت ” ميدل إيست مونيتور ” تصريحات ل ” سيف الإسلام القذافي ” نجل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي تحدث بها عن مصر ورئيسها الرئيس عبد الفتاح السيسي وعن المملكة العربية السعودية .

حيث قال أن مصر محمية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي .

وكتب عبر حسابه الشخصي على موقع ” تويتر ” : ” لقد حاولوا تدمير مصر واستخدامها كقاعدة لمهاجمة بقية الدول العربية ونشر الفوضى من خلال جماعة الإخوان المسلمين والتمويل القطري ” .

وأضاف : ” ألم تكن هدية الله لمصر الرئيس عبدالفتاح السيسي .. وللعرب المملكة العربية السعودية لسحق أحلامهم وكشف خيانتهم .. فالحمدلله دائما وأبدا ” .

كما كتب سيف الإسلام عن تقديره لدور المملكة : ” في أوج الخلاف بين ليبيا والغرب وعندما كانت ليبيا تحت الحصار نتيجة قضية لوكربي بذلت السعودية كل ما بوسعها من أجل رفع الحصار حتى تم إنهائه ” .

وعن مساعدة المملكة لليبيا قال مضيفا : ” في عام 2011 عندما بدأت الأحداث كانت المملكة السعودية أول من طالب بإعطاء الألولوية للحوار في ليبيا وتجنب سفك الدماء ” .

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