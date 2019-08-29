في تصريحات ل ” سيف القذافي ” : السيسي هدية الله للمصريين و للعرب المملكة العربية السعودية

نشرت ” ميدل إيست مونيتور ” تصريحات ل ” سيف الإسلام القذافي ” نجل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي تحدث بها عن مصر ورئيسها الرئيس عبد الفتاح السيسي وعن المملكة العربية السعودية .

حيث قال أن مصر محمية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي .

وكتب عبر حسابه الشخصي على موقع ” تويتر ” : ” لقد حاولوا تدمير مصر واستخدامها كقاعدة لمهاجمة بقية الدول العربية ونشر الفوضى من خلال جماعة الإخوان المسلمين والتمويل القطري ” .

وأضاف : ” ألم تكن هدية الله لمصر الرئيس عبدالفتاح السيسي .. وللعرب المملكة العربية السعودية لسحق أحلامهم وكشف خيانتهم .. فالحمدلله دائما وأبدا ” .

حاولوا إسقاط مصر ومن ثم إستخدامها قاعدة خلفية للهجوم على بقية الدول العربية ونشر الفوضى الخلاقة مستخدمين جماعة الإخوان ومال قطر وإعلامها لولا أن الله قيض لمصر رجلا يقال له عبدالفتاح السيسي وقيض للعرب دولة يقال لها السعودية لتتحطم أحلامهم وتتكشف خيانتهم. والحمد لله من قبل وبعد. — سيف الإسلام القذافي (@Saif_Qaddafi) August 28, 2019

كما كتب سيف الإسلام عن تقديره لدور المملكة : ” في أوج الخلاف بين ليبيا والغرب وعندما كانت ليبيا تحت الحصار نتيجة قضية لوكربي بذلت السعودية كل ما بوسعها من أجل رفع الحصار حتى تم إنهائه ” .

وعن مساعدة المملكة لليبيا قال مضيفا : ” في عام 2011 عندما بدأت الأحداث كانت المملكة السعودية أول من طالب بإعطاء الألولوية للحوار في ليبيا وتجنب سفك الدماء ” .