شهدت منطقة قريبة من محطة سكة حديد طوخ في محافظة القليوبية في مصر، خروج أحد القطارات عن القضبان، ما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا بين قتيل وجريح.

وقال المهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، إنه متوجه الآن إلى مكان حادث قطار طوخ الذي انقلبت عدد من عرباته قبل قليل، بقرية كفر الحصة بمدينة القليوبية والذي حمل رقم 494 مميز – مكيف القادم من مدينة المنصورة في طريقه إلى القاهرة.

ونشرت صحيفة “الوطن” أول فيديوهات وصور لحادث انقلاب عدد من عربات قطار طوخ الذي انقلب قبل قليل بقرية كفر الحصة التابعة للمركز.

ويظهر الفيديو عدد من عربات القطار منقلبة، فيما يقوم عدد من المواطنين بالنزول من القطارات وسط احتشاد كبير حول القطار.