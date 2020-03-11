الصفحة الرئيسية أخبار سياسية العالم العربي قطر تعلن عن 238 مصابا بفيروس كورونا بيوم واحد

قطر تعلن عن 238 مصابا بفيروس كورونا بيوم واحد

بواسطة -
1 69

أعلنت وكالة الأنباء القطرية عبر حسابها في تويتر، عن رصد 238 مصابا بفيروس كورونا خالطوا 3 حالات سابقة.

ومنذ أيام أعلنت وزارة الصحة العامة في البلاد، أن الاختبارات الطبية كشفت عن حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد.

ونقلت الوكالة عن الوزارة، الاثنين الماضي، قولها إن اثنين من المواطنين القطريين واثنين من العمالة المنزلية كانا بصحبتهما في السفر جرى تشخيص إصابتهما بفيروس كورونا (كوفيد-19).

وأضافت الوزارة أن المصابين من بين مجموعة من المدنيين الذين قامت الدولة بإجلائهم على متن طائرة خاصة من إيران في 27 فبراير/شباط.

تعليق واحد

ماذا تقول أنت؟

الرجاء, التأكد من الأطلاع على قواعد الكتابة في نورت قبل نشر تعليقك.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.