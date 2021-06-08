قال رئيس مجلس إدارة شركة “أوجيرو تيليكوم” عماد كريدية، إن هيئة الاتصالات الحكومية في لبنان قد تضطر إلى قطع الاتصال بالإنترنت عن جميع أنحاء البلاد خلال ساعات الذروة.

وأضاف أن الاتصال بالإنترنت سيتوقف في حال اشتداد انقطاع التيار الكهربائي.

وقال: “فيما يتعلق بترتيب أولويات الخدمات، لا يزال الموضوع قيد النظر، بما في ذلك إمكانية إيقاف تشغيل الوصول إلى الإنترنت خلال ساعات الذروة عندما يكون استخدام الإنترنت منخفضا، وهو إطار زمني سيتم استخدامه لإراحة المولدات”.

ان الارتفاع المستمر بساعات التقنين الكهربائي يتسبب بضغط كبير على مجموعات توليد الطاقة التابعة @OgeroTelecom و زيادة الطلب على المحروقات التي باتت نادرة هي ايضا. استمرار الوضع بهذا الشكل يهدد جديا امكانية اوجيرو بتقديم الخدمات.

اللهم اني بلغت، اللهم فاشهد. @Talal_A_Hawat @MOT_LB — Imad Kreidieh (@ikreidieh) June 6, 2021

وحذر في بيان عبر حسابه على “تويتر” من أن شركته قد لا تكون قادرة على تقديم خدماتها في حال زيادة انقطاع التيار الكهربائي، مشيرا إلى أن المولدات الاحتياطية للشركة غير قادرة على تعويض نقص الكهرباء في ظل استمرار أزمة نقص الوقود.

ويعاني لبنان منذ أسابيع نقصا حادا في الوقود، بسبب عدم توفر النقد الأجنبي الكافي لاستيراده في حين أن المخزون المتوفر من الوقود لتشغيل محطات توليد الكهرباء يكفي حسب “مؤسسة كهرباء لبنان” الحكومية لبضعة أيام إذا لم يتم استيراد كميات إضافية.