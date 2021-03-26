أعلن رئيس حكومة تصريف الاعمال في لبنان حسان دياب خلال انعقاد المجلس الاعلى للدفاع، اليوم الجمعة، أن “هناك ملفاً جديداً يشكّل خطراً أيضاً، وهو ما تحدّث عنه التقرير الذي أعدته شركة COMBILIFT ويشير إلى مواد كيميائية خطرة موجودة في مستودع في منشآت النفط في الزهراني” جنوب البلاد.

وقال حسان دياب: “تبين بعد الكشف عليها من قبل خبراء في الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية أن هذه المواد هي مواد نووية عالية النقاوة، ويشكّل وجودها خطراً، بحسب التقرير الذي وردني من الأمن العام.

بمرفأ #بيروت تم تخزين اطنان من نيترات الامونيوم لسبع سنوات حتى انفجرت ودمرت العاصمة وقتلت ٢٠٠ شخصا ..

في الزهراني تم تخزين مواد نووية شديدة الخطورة .. ماذا بعد !! #لبنان_ليس_بخير pic.twitter.com/LYhILVpEpt — Larissa Aoun (@LarissaAounSky) March 26, 2021

وأكد أن هذا الموضوع يجب مناقشته الآن، ويجب أن يكون هناك إجراء سريع جداً للتعامل معه بأقصى درجات الاستنفار”.

"يبدو" ان هناك ملفا جديدا يشكل خطرا ويشير الى مواد خطيرة موجودة في الزهراني تبين انها مواد نووية عالية النقاوة.. يكتفون بالتصريحات من دون اي اجراءات بانتظار المساعدات. حياتنا عبارة عن قنابل موقوتة قد تنفجر في اي لحظة. دولة الفشل pic.twitter.com/1tXPFVWTgq — Salman Andary (@salmanonline) March 26, 2021

توازيا، كلّف المجلس الاعلى للدفاع وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال ريمون غجر اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات المعنية، لا سيما الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية لتخزين المواد الشديدة الخطورة، بعد سحبها من منشآت النفط او أي امكنة أخرى.