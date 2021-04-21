أعلن ” حمودة يوسف صباغ ” رئيس مجلس الشعب السوري عن تقدم الرئيس السوري ” بشار الأسد ” بأوراق ترشحه رسميا للانتخابات الرئاسية المقرر إقامتها يوم 26 مايو المقبل وذلك لولاية جديدة وهي السادسة بالنسبة له .

وبذلك يرتفع عدد المرشحين للانتخابات الرئاسية السورية حتى الآن إلى ستة مرشحين وفقا لما جاء في إعلان مجلس الشعب الذي أوردته وكالة الأنباء السورية الرسمية .

وهم : ” بشار الأسد ومهند نديم شعبان ومحمد موفق صوان وعبد الله سلوم عبد الله ومحمد فراس ياسين رجوح وفاتن علي نهار ” .

ويحتاج المرشح إلى تأييد خطي لترشيحه من جانب 35 عضوا على الأقل من أعضاء مجلس الشعب البالغ عددهم 250 ولا يجوز لعضو مجلس الشعب أن يمنح تأييده إلا لمرشح واحد .

ووفقا للدستور السوري فتواصل المحكمة الدستورية العليا استقبال الطلبات لمدة 10 أيام بدءا من يوم الإثنين الماضي حتى 28 من شهر أبريل الجاري .

يذكر أن آخر انتخابات رئاسية شهدتها سوريا كانت في عام 2014 والتي فاز بها بشار الأسد بنسبة تجاوزت 88 بالمئة .. وبحسب الدستور فإن مدة الولاية الرئاسية هي سبع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة .