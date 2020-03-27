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محمد بن زايد يتصل بـ بشار الاسد: “سوريا العربية الشقيقة لن تبقى وحدها في هذه الظروف الحرجة”

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الشيخ محمد بن زايد آل نهيان

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان

قال ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إنه بحث هاتفيا مع الرئيس السوري بشار الأسد تداعيات انتشار فيروس كورونا.

وذكر الشيخ محمد بن زايد على حسابه الرسمي في تويتر “بحثت هاتفيا مع الرئيس السوري بشار الأسد تداعيات انتشار فيروس كورونا، وأكدت له دعم دولة الإمارات ومساعدتها للشعب السوري الشقيق في هذه الظروف الاستثنائية”.

وأضاف “التضامن الإنساني في أوقات المحن يسمو فوق كل اعتبار، وسوريا العربية الشقيقة لن تبقى وحدها في هذه الظروف الحرجة”.

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