أعلنت وسائل اعلام مصرية عن نجاح الأجهزة الأمنية فى إلقاء القبض على المتهم بترويج شائعة تفيد نشوب حريق هائل بمحيط مطار القاهرة الدولى.

وكان قد نفى باسم عبد الكريم مساعد وزير الطيران المدني المصري للعلاقات الدولية والإعلام، صحة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي عن اندلاع حريق بمطار القاهرة الدولي.

كما نفى الاعلامي المصري عمرو اديب، في برنامجه “الحكاية” المذاع على قناة “أم بي سي مصر”، هذه الشائعة قائلا “ان شاء الله مصر كلها تبقى أمنة وان شاء الله مصر كلها تقدر تحمي نفسها من نار النار ونار الاشاعات كمان”.