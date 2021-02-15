قدمت لجنة ” الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين ” وهي لجنة نيابية عراقية مذكرة إلى وزارة الخارجية العراقية تطالب فيها باستدعاء سفيري السعودية والأردن وتسليمهما مذكرتي احتجاج .

وذلك على خلفية اللقاء التليفزيوني الذي أجرته ” رغد صدام حسين ” إبنة الرئيس العراقي الراحل ” صدام حسين ” على قناة العربية والذي لم يتم عرضه بعد ومن المقرر بثها اليوم الإثنين .

وأعربت اللجنة في مذكرتها عن رفضها استضافة قناة العربية لرغد صدام حسين لكونها عنصر من عناصر حزب البعث المحظور ومن أركانه .. وأن هذه الاستضافة تعد تجاوزا سافرا على الشعب العراقي وتضحياته في مواجهة حزب البعث .

وطالبت اللجنة العراقية باستدعاء سفير الرياض كون قناة العربية قناة سعودية واستدعاء سفير عمان كون رغد صدام حسين تقيم في الأردن .

يذكر أن رغد صدام حسين مطلوبة في العراق منذ سقوط حكم والدها .. فقد ورد إسمها في قوائم قيادات بارزة في نظام والدها وحزب البعث الحاكم إبان تولي صدام حسين حكم العراق بين عام 1979 و 2003 .

⁧#رغد_صدام_حسين⁩ تتحدث للعربية عن استباحة ⁧#إيران⁩ لـ ⁧#العراق⁩ ورفض تقسيم بلادها. إضافة إلى ذكرياتها مع والدها ⁧#صدام_حسين⁩. لقاء خاص وحصري على ⁧#العربية⁩ يوميا بدءاً من الاثنين الجزء الأول 16:00 غرينتش 7:00 بتوقيت ⁧#السعودية pic.twitter.com/CHqBNASPc0 — ا لـ ـعـ ـر بـ ـيـ ـة (@AlArabiya) February 11, 2021