صرح المتحدث بإسم وزارة الدفاع التونسية يوم أمس الأربعاء عن مصرع 4 جنود تونسيين جراء إنفجار لغم تقليدي الصنع في جبل المغيلة بالقصرين .

حيث انفجر اللغم بسيارة الدورية التي بصدد القيام بعمليات تمشيط في مرتفعات جبل المغيلة الواقع بين سيدي بوزيد والقصرين لملاحقة العناصر الإرهابية المتمركزة هناك .

ونعت الفنانة التونسية ” هند صبري ” شهداء هذا الحادث الإرهابي في منشور لها عبر حسابها على موقع إنستجرام من خلال خاصية الاستوري جاء فيه : ” رحم الله شهداء الوطن من أفراد الأمن الذين غٌدروا اليوم في عملية إرهابية جبانة .. كلما خافوا أكثر كلما حاولوا إخافتنا ولكن تونس أقوى ” .