منع الإخواني ” وجدي غنيم ” من دخول تونس بعد إسائته للسبسي

قرر رئيس الحكومة التونسية ” يوسف الشاهد ” منع دخول الإخواني ” وجدي غنيم ” من دخول الأراضي التونسية .

وجاء ذلك على إثر ما نشره وجدي غنيم على حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” حول الرئيس الراحل ” الباجي قائد السبسي ” بعد إعلان خبر وفاته يوم الخميس الماضي .

فكتب ناعتا إياه : ” عاش حياته محاربا لشرع الله وشريعته ” .

وأثارت التدوينات غضب في تونس كما فجرت تعليقات ساخرة ضد غنيم على مواقع التواصل الاجتماعي انتقدوا فيه استغلال إقامته على الأراضي التركية للتهجم على رموز الدولة التونسية والترويج للأفكار المتطرفة.

وقال المتحدث بإسم الحكومة التونسية ” إياد الدهماني ” فى تصريحات لوكالة ” تونس للأنباء ” أن رئيس الحكومة يعتبر ما صدر عن غنيم سلوك متطرف وعنيف هدفه الإساءة لا إلى الرئيس الراحل فقط بل للدولة التونسية ولكافة الشعب التونسي .