نشر الاعلامي السوري المعارض هادي العبدالله مقطع فيديو يرصد ما وصفه بـ “فرحة الأهالي في ادلب بعد الأنباء المتواردة عن مقتل حسن نصرالله”.
ونشر العبدالله عبر حسابه على منصة اكس مقطع فيديو اظهر مجموعة من السوريين وهم يرقصون ويطلقون الالعاب النارية.
وقال العبدالله في الفيديو: “من حق هدول الناس انهم يفرحوا من حق هدول الناس يعبروا عن شعورهم بالفرحة بعد الانباء المتواردة عن مقتل زعيم حزب اللبناني المجرم حسن نصرالله “.
وتابع “هدول الناس هو. من هجرهم حزب حسن المجرم هدول الناس الذي قتل اولادهم حزب حسن المجرم الساعة هلاء الثانية بعد منتصف الليل العالم نازلة على الشوارع بالالاف حتى تعبر عن فرحتها هدول الناس عاشوا قهر بعد قهر على مدى اربعة عشر سنة”.
يذكر ان مصير الامين العام لحزب الله حسن نصرالله ما زال مجهولا بعد تضارب الانباء حول اصابته او نجاته من محاول الاغتيال بعد قيام مقاتلات اسرائيلية بشن غارات غنيفة على ما وصفها بالمقر الرئيسي للحزب في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.
لعن الله النواصب يغود هذه الامة ، الذين مسخوا قردة وخنازير …. فرحانين بدماء المسلمين واطفالهم ونسائهم وشبابهم الذين يدافعون عن دين الله بل على اهل السنة انفسهم في غزة الذين يقتلهم نحنحياهو وعصابته ؟!!!
هل يوجد عهررر اكثر من هذا ؟؟
الفرح بمصائب المسلمين من كبائر الذنوب وهي من خصال المنافقين : قال الله تعالى: {إن تَمسسكم حسنة تَسُؤْهُم وإن تُصِبكم سيئة يَفرحوا بها} [سورة آل عمران: 120] فمن الكبائر؛ والفرح والسرور بأذى المسلمين والشماتة بمصيبتهم
الاغبياء مفكرين لو انه نحنحياهو نجح في ابادة الشيعة وقادتهم ، انه اول شيء راح يعمله هو الصلاة على النبي ؟؟!! او ينطق الشهادتين ؟؟!! ويعمل عمرة على طريقة فيفي عبدة !!
لو اختفى الشيعة وقادتهم من طريقه اول شيء يفعله يستعبدكم ويكحكح نساءكم !! ويجعلكم تدفعون الجزية له اكثر ، ويعلن مدنكم انها جزء من اسراطيل الكبرى .
اما انكم فعلا بهايم ….
ليس الشيعة من قتل ابناءكم واخوانكم ، انما من خدعهم وقال لهم انه شاف الملائكة تقاتل الى جانبهم ، وزودهم باسلحة فاسدة لاجل حرق سوريا الجميلة وتخريبها وقتل شعبها اطفال ونساء وشباب مثل الورد !! لوموا انفسكم انكم بهاييييم ولا تلومون الشيعة الذين رفعتم شعار ضدهم يقول : الشيعة على التابوت والمسحين على بيروت !!!! من يبيح دماء الابرياء فلدمه اباح ، ومن شهر سيف البغي قتل به !!
الى متى تبقون عبيطين وبهايييم ؟؟!!
فرحانين ان نحنحياهو قتل اليوم اطفال ونساء لبنانين وغزاويين ؟ ايه الدور ياتي عليكم ان اختفى الشيعة يا بجمممم .
ماذا تقول أنت؟