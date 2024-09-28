نشر الاعلامي السوري المعارض هادي العبدالله مقطع فيديو يرصد ما وصفه بـ “فرحة الأهالي في ادلب بعد الأنباء المتواردة عن مقتل حسن نصرالله”.

ونشر العبدالله عبر حسابه على منصة اكس مقطع فيديو اظهر مجموعة من السوريين وهم يرقصون ويطلقون الالعاب النارية.

"من حق هدول الناس اللي هجرهم حزبالة وقتل أولادهم إنن يفرحوا ولو شوي بعد قهر 14 سنة"



فرحة الأهالي في ادلب بعد الأنباء المتواردة عن مقـ،تل السيء حسن .. pic.twitter.com/Ghs4hlsEWE — هادي العبدالله Hadi (@HadiAlabdallah) September 27, 2024

وقال العبدالله في الفيديو: “من حق هدول الناس انهم يفرحوا من حق هدول الناس يعبروا عن شعورهم بالفرحة بعد الانباء المتواردة عن مقتل زعيم حزب اللبناني المجرم حسن نصرالله “.

وتابع “هدول الناس هو. من هجرهم حزب حسن المجرم هدول الناس الذي قتل اولادهم حزب حسن المجرم الساعة هلاء الثانية بعد منتصف الليل العالم نازلة على الشوارع بالالاف حتى تعبر عن فرحتها هدول الناس عاشوا قهر بعد قهر على مدى اربعة عشر سنة”.

يذكر ان مصير الامين العام لحزب الله حسن نصرالله ما زال مجهولا بعد تضارب الانباء حول اصابته او نجاته من محاول الاغتيال بعد قيام مقاتلات اسرائيلية بشن غارات غنيفة على ما وصفها بالمقر الرئيسي للحزب في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.