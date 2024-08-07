أعلنت حركة حماس في بيان اليوم الثلاثاء اختيار يحيى السنوار رئيسا للمكتب السياسي للحركة خلفا لإسماعيل هنية، الذي اغتيل في هجوم في العاصمة الإيرانية طهران الأسبوع الماضي.
من هو يحيى السنوار؟
يحيى السنوار هو سياسي فلسطيني وعضو بارز في حركة المقاومة الإسلامية (حماس). ولد في عام 1962 في مخيم خان يونس بقطاع غزة. يعتبر أحد مؤسسي جهاز الأمن الداخلي لحركة حماس، وقد لعب دورًا بارزًا في الحركة خلال السنوات الماضية.
تم اعتقال السنوار عدة مرات من قبل السلطات الإسرائيلية، وفي عام 2011 أطلق سراحه في صفقة تبادل الأسرى المعروفة بصفقة شاليط. في فبراير 2017.
بعد إطلاق سراحه، صعد السنوار بسرعة في صفوف حماس، حيث اختير لقيادة الحركة في غزة في عام 2017.
ويعتبر مسؤولو الأمن الإسرائيليون السنوار أحد الأعضاء الأكثر تشددا في حماس وحلقة وصل بين القيادة السياسية والجناح العسكري، المتمثل بكتائب عز الدين القسام، بقيادة أحمد الضيف الذي قالت اسرائيل انها اغتالته مؤخرا.
ومنذ بدء المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحماس، بشأن الهدنة أو وقف إطلاق النار، بوساطة قطرية ومصرية، بدا أن السنوار هو من يتحكم بمسارها، ويمتلك الكلمة الأخيرة في ما يتعلق بمصير الرهائن الإسرائيليين المختطفين في غزة.
وجعلت إسرائيل من القضاء على السنوار عنصرا أساسيا في هدفها المتمثل في تدمير حماس.
الوحيد الذي لا يمارس السياسة هههههه
وما عنده يما ارحميني هههههههه
ومع هذا انتخبوه ك رئيسا للمكتب السياسي للحركة
ههههههههه
شكلهم يريدون يقولون لنحنحياهو اجاكم المي الحار ( بتعبيرنا العراقي)
فلو يبقى الامر بيد السنوار فهو مستعد ان يقاتل عشرين سنة ولا يعقد صفقة لتبادل الاسرى !!
وفكره يقول لا حل للكضية الا بتقديم خمسين او حتى مئة مليون شهيد عربي ومسلم باطفالهم ونسائهم !! المهم عنده النصر الكامل
حاقد على نحنحياهو على الاخر ههههههه من كثر ما عذبوه هو شخصيا في السجون الاسرائيلية.
ويقال ان الرجل شيعي من خطاباته حتى لو لم يعلن ذلك ههههههههه
نورت عندكم خطأ بالخبر يعني معقولة نقل الخبر بدون تحري و دقة ؟؟
القائد العام لكتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس هو البطل محمد الضيف
مكتوب بالخبر أحمد الضيف !!!؟؟
النتن ياهو مجرم أحمق صحيح خسرنا كفلسطينين
أبو العبد هنيه رحمه الله و أسكنه الفردوس الأعلى من الجنة، لكن خسارة الصهاينة أكبر ورح يندم النتن ياهو على جريمته 👌🏻 لأن السنوار رح يربيهم
ويحرق جد جدهم للصهاينة و يا ويلهم .
البطل السنوار صعب جداً و الأيام رح تثبت غباء الصهاينة و انهم جنوا على أنفسهم .
حالهم حال براقش 👌🏻 تذكرت براقش نورت 😵💫
من يومين قرأت خبر عن السنوار انه لن يرضى بقائد يخلف الشهيد أبو العبد إلا إذا كان رجل عنده علاقات طيبة مع إيران و سوريا و حزب الله هذا كان من شروطه 👍🏻 والله السنوار رجل ذكي جداً و مدرك لكل شيء و يعرف أين مصلحة المقاومة الفلسطينية ومع من ✌🏻 الرجل يعرف ان العرب الخونة ما منهم فائدة و انهم خونة و متخاذلين
و أكيد شايف و متابع الاخبار و الحمله القذره من الوهابية الصهاينة ضد الفلسطينيين الأبطال و ضد الشهيد أبو العبد هنيه ، وصلت فيهم تكفير أبو العبد ! و يسألوا حاخاماتهم الوهابية هل مات مسلم أم كافر !!!؟؟ والله شفت وسمعت بنفسي
مقطع مخزي لعنة الله عليهم ، بحياتي ما شفت أحقر و أقذر و أسفل من الوهابية النواصب خاصة بعران الخزي والعار بمـهــلـكة آل سلول .
القائد السنوار بطل و يستحق 👍🏻 ربنا يحميه هو وكل الأبطال المقاومين و يفرجها على غزّة الحبيبة و أهلها وعلى كل فلسطين و ان شاء الله النصر قريب يا الله بحق محمد وآلِ محمد ان تنصرنا على الصهاينة 🇵🇸🤲🏻✌🏻
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