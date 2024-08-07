أعلنت حركة حماس في بيان اليوم الثلاثاء اختيار يحيى السنوار رئيسا للمكتب السياسي للحركة خلفا لإسماعيل هنية، الذي اغتيل في هجوم في العاصمة الإيرانية طهران الأسبوع الماضي.

من هو يحيى السنوار؟

يحيى السنوار هو سياسي فلسطيني وعضو بارز في حركة المقاومة الإسلامية (حماس). ولد في عام 1962 في مخيم خان يونس بقطاع غزة. يعتبر أحد مؤسسي جهاز الأمن الداخلي لحركة حماس، وقد لعب دورًا بارزًا في الحركة خلال السنوات الماضية.

تم اعتقال السنوار عدة مرات من قبل السلطات الإسرائيلية، وفي عام 2011 أطلق سراحه في صفقة تبادل الأسرى المعروفة بصفقة شاليط. في فبراير 2017.

بعد إطلاق سراحه، صعد السنوار بسرعة في صفوف حماس، حيث اختير لقيادة الحركة في غزة في عام 2017.

ويعتبر مسؤولو الأمن الإسرائيليون السنوار أحد الأعضاء الأكثر تشددا في حماس وحلقة وصل بين القيادة السياسية والجناح العسكري، المتمثل بكتائب عز الدين القسام، بقيادة أحمد الضيف الذي قالت اسرائيل انها اغتالته مؤخرا.

ومنذ بدء المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحماس، بشأن الهدنة أو وقف إطلاق النار، بوساطة قطرية ومصرية، بدا أن السنوار هو من يتحكم بمسارها، ويمتلك الكلمة الأخيرة في ما يتعلق بمصير الرهائن الإسرائيليين المختطفين في غزة.

وجعلت إسرائيل من القضاء على السنوار عنصرا أساسيا في هدفها المتمثل في تدمير حماس.