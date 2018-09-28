نتنياهو يتهم حزب الله في الامم المتحدة ان لديه مشاريع صواريخ قرب مطار بيروت

نشر الجيش الإسرائيلي، الخميس، مقطع فيديو وصورا لما قال إنها مواقع بناء صواريخ لجماعة حزب الله في لبنان.

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وجرى توزيع الصور بعد دقائق من إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن إسرائيل لديها أدلة على أن إيران تساعد حزب الله على جعل صواريخه دقيقة التوجيه.

وأضاف نتنياهو: “في لبنان، توجه إيران حزب الله لبناء مواقع سرية لتحويل المقذوفات غير الدقيقة إلى صواريخ دقيقة التوجيه، يمكنها إصابة أهداف في عمق إسرائيل بمستوى دقة عشرة أمتار”.

وبث الجيش الإسرائيلي خمس صور ومقطع فيديو مدته 76 ثانية. ويشير الفيديو إلى “مشروع دقة الصواريخ” الذي قالت إسرائيل إن حزب الله حاول نقله “إلى قلب مدينة بيروت”.

وقال الجيش الإسرائيلي إن نشر المنشآت قرب مطار بيروت الدولي “يهدد المدنيين اللبنانيين”.