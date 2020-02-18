نجل حسن نصر الله يثير الجدل في لبنان والسبب ” قميص “

انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي صورة ل ” جواد ” نجل زعيم حزب الله ” حسن نصر الله ” والذي ظهر فيها وهو يرتدي قميصا لماركة أمريكية شهيرة وكتب عليه الولايات المتحدة .

وجاء ظهور تلك الصور تزامنا مع الكلمة التي ألقاها حسن نصر الله يوم الأحد الماضي والتي دعا من خلالها إلى مواجهة الولايات المتحدة ووصفها بـالوحش الاستبدادي .. كما ناشد النخب والعلماء والمفكرين في لبنان إلى وضع برامج وخطط للمواجهة مع الإدارة الأمريكية .

وأشار حسن نصر الله أيضا إلى ضرورة مقاطعة البضائع الأمريكية أو على الأقل مقاطعة شركات محددة لأن نقطة ضعف الأمريكيين هي الأمن والدولار على حد قوله .

الأمر الذي أثار الجدل والتساؤلات بين المتابعين على مواقع التواصل الإجتماعي حول دعوة حسن نصر إلى مقاطعة المنتجات الأمريكية وفي نفس الوقت إبنه يرتدي شيئا صناعة أمريكية ويحمل إسمها أيضا .

كما تساءل بعض النشطاء أيضا حول مسألة المقاطعة بإنه كيف سيغرد الآن مناصرو حزب الله على موقعي تويتر وفيسبوك الأمريكيين وعبر جهاز الأيفون .