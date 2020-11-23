نفى وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، الانباء التي تم تداولها اليوم الأثنين حول اجتماع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، مع مسؤولين إسرائيليين.

يأتي ذلك بعد ذكر هيئة البث الإسرائيلية (“كان”) وإذاعة الجيش الإسرائيلي، أنّ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو زار السعودية سراً، الأحد، حيث التقى ولي عهد السعودية محمد بن سلمان ووزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو.

وأفادت وسائل الإعلام أن رئيس وكالة الاستخبارات يوسي كوهين رافق نتنياهو في زيارته إلى موقع مدينة (نيوم) المستقبلية في شمال غرب المملكة، والتي تعتبر أقرب نقطة إلى إسرائيل حيث التقي بومبيو وبن سلمان.

I have seen press reports about a purported meeting between HRH the Crown Prince and Israeli officials during the recent visit by @SecPompeo. No such meeting occurred. The only officials present were American and Saudi. — فيصل بن فرحان (@FaisalbinFarhan) November 23, 2020