خرج ” فؤاد كممجي ” والد ” أيهم كممجي ” الأسير الفار من سجن جلبوع بتصريحات له كشف من خلالها عن تلقيه إتصلا هاتفيا من إبنه قبل اعتقاله من جانب القوات الإسرائيلية .

وأشار فؤاد كممجي إلى أن إبنه أيهم أخبره بأنه سيقوم بتسليم نفسه للأمن الإسرائيلي حرصًا على حياة المواطنين في المنزل الذي كان بداخله في مدينة جنين بعد محاصرة القوات الإسرئيلية للمنطقة .

فقال : ” تلقيت اتصالا هاتفيا في الساعه 1:45 بعد منتصف الليل من رقم غريب وكان على الهاتف إبني أيهم الذي أخبرني بأنه محاصر بأحد المنازل بمدينة جنين وأنه مضطر لتسليم نفسه حفاظا على حياه أهل البيت والفلسطينين في المنطقة ” .

وكانت قد كشفت وسائل إعلام عبرية أن قوات الجيش اقتحمت الحي الشرقي لمدينة جنين في الضفة الغربية وحاصرت منزلا في الحي مطالبة من فيه بتسليم أنفسهم .

وأعلنت إسرائيل مساء أمس الأحد عن اعتقال آخر أسيرين فلسطينيين وهم : ” أيهم كممجي ومناضل نفيعات ” كانا قد فرا من سجن جلبوع في وقت سابق من شهر سبتمبر الجاري .