أصدرت وزارة النقل المصرية برئاسة الفريق ” كامل الوزير ” مجموعة من القرارات جاءت في بيان لها على خلفية حادث تصادم قطار طوخ الذي وقع منذ يومين وأسفر عن مقتل 11 شخصا وإصابة 98 آخرين .

وجاء من بين هذه القرارات إقالة ” أشرف رسلان ” رئيس الهيئة القومية للسكك الحديدية من منصبه وتعيينه مستشارا للوزير لشئون السكك الحديدية .

وأيضا ندب ” مصطفى عبد اللطيف أبو المكارم ” كرئيسا جديدا للهيئة القومية للسكك الحديدية لمدة عام واحد .

وأشار بيان وزارة النقل إلى أن الهدف من هذه القرارات ليس مجرد إجراء تعديلات في قيادات الهيئة وإنما جاءت لطبيعة المرحلة المقبلة التي تتطلب الدفع بعدد من الكفاءات لاستكمال مسيرة التطوير الشامل لمنظومة السكك الحديدية الجاري تنفيذها .