أثار وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، ريمون غجر، الجدل بين المواطنين اللبنانيين بعد دعوته غير المقتدرين على استخدام وسائل نقل بديلة لا تعتمد على البنزين.

وقال ريمون غجر أن «الدعم سينتهي عاجلاً أم آجلاً، وحين يحصل ذلك، على المقتدرين أن يدفعوا سعر المواد بسعرها الحقيقي، أما الناس غير المقتدرين والذين هم بحاجة إلى دعم والقطاعات الحيوية أو الأفراد، فإن البطاقة التمويلية تحل المشكلة».

وزير الطاقة يدعو المواطن لاستخدام وسائل نقل بديلة لا تعتمد على البنزين #لبنان_ليس_بخير pic.twitter.com/BvfIlRyzBB — Larissa Aoun (@LarissaAounSky) June 17, 2021

وأشار غجر إلى أن «من لا يستطيع أن يدفع سعر الصفيحة بسعر 200 ألف سيتوقف عن استعمال السيارة وسيستعمل وسيلة أخرى، فسعر الصفيحة الحقيقي بحدود 200 ألف ليرة، ونحن ندفع 40 ألف ليرة، هذا موضوع يجب أن ينتهي في وقت معين، والحاكم كان يحذرنا من أن الدعم سيقف عندما نصل إلى الاحتياطي الإلزامي».

يأتي ذلك، بينما مداخل العاصمة اللبنانية بيروت، ومعها مدن ومناطق لبنانية عدة، الخميس، عمليات قطع طرقات وتجمعات احتجاجية وإقفالا عاما لمحال ومؤسسات عامة وخاصة، تلبية للإضراب العام الأوسع الذي أعلنه الاتحاد العمالي العام، داعيا جميع النقابات والقطاعات والمواطنين إلى الالتحاق به، اعتراضاً على الأحوال المعيشية المتردية التي وصلت إليها البلاد، وللمطالبة بتشكيل حكومة إنقاذ تبدأ عملية إعادة النهوض بالبلاد التي تعيش أكبر انهيار اقتصادي في تاريخها.

وقطع المحتجون طرقات كورنيش المزرعة، الكولا، المدينة الرياضية في العاصمة بيروت، فيما عمدت القوى الأمنية إلى قطع طرقات رئيسية أخرى في المدينة محولة السير إلى طرق فرعية، وأقفل مدخلا العاصمة الشمالي عند نقطة الدورة، والجنوبي عند مثلث خلدة، لتعود القوى الأمنية وتفتحها بعد وقت قصير. كذلك أقفلت شوارع وطرق رئيسية في طرابلس وبعلبك وعكار وشتورة، أعيد فتحها هي الأخرى من قبل الجيش اللبناني وقوى الأمن.