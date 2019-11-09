وزير لبناني سابق يقدم اعتذارا عن وصفه لحافظ الأسد ب ” الشيطان ” ووزراء حزب الله ب ” النعاج “

قدم الوزير اللبناني السابق ” شربل نحاس ” يوم أمس الجمعة في مؤتمر صحفي اعتذار عن التصريحات التي أدلى بها مؤخرا خلال ندوة حوارية مع بعض المحتجين بشأن حزب الله والطائفة الشيعية في لبنان .

والذي هاجم فيها شربل نحاس وزراء حزب الله ووصفهم ب ” النعاج ” وأن عناصر الحزب جاؤوا من بيئة في الجنوب كانت عائلاتهم ترحب بالإسرائيليين وأنه ليس صحيحا أن غالبية اللبنانيين تكن العداء لإسرائيل .

كما هاجم حزب الله والرئيس السوري الراحل حافظ الأسد قائلا : ” الحزب شارك في مؤتمر الطائف وكان في الوقت نفسه يتحسب لاحتمال ألا يتم توقيع سلام في لبنان .. في لعبة شيطانية حاكها الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد ” .

وتابع : ” حزب الله لا يخيف اللبنانيين وإذا ذكرونا من خلال ملابسهم أنهم شيعة فهذه مشكلة علينا نحن حلها لإنقاذهم مما هم فيه ” .

ليعتذر شربل نحاس بعد ذلك عن ما قاله وأكد على أن التعابير التي استخدمها لم يكن موفقا فيها وإنه توجب عليه الاعتذار .

وأشار إلى أن المقاومين الذين حرروا الأرض عام 2000 وصدوا العدوان عام 2006 هم لبنانيون وحققوا إنجازا عجزت عنه الجيوش العربية .. وقال : ” تاريخنا مشترك وهمنا مشترك ومصيرنا مشترك ” .