وسائل إعلامية تكشف عن خضوع ” حسن نصر الله ” للحجر الصحي بسبب فيروس كورونا

كشفت القناة ال 13 التليفزيونية الاسرائيلية عن تقريرا يفيد بأن ” حسن نصر الله ” أمين عام تنظيم حزب الله خضع للحجر الصحي بسبب الاشتباه في إصابته بفيروس كورونا المستجد .

كما أشار التقرير إلى أن وضع حسن نصر الله في الحجر الصحي يعود أيضا من أجل تأمين حمايته من الإصابة بالفيروس خاصة بعد أن التقط مسؤولين كبار في الحزب الفيروس من إيرانيين مصابين به .

وذكرت صحيفة ” جيروزاليم بوست ” الإسرائيلية يوم أمس الأربعاء أن المسؤولين في حزب الله الذين دخلوا الحجر الصحي بعد ثبوت التقاطهم الفيروس هم من الذين يلتقيهم نصر الله بحكم مسؤولياتهم وأن إدخاله للحجر الصحي يستهدف حمايته من التقاط الفيروس .