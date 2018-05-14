55 قتيلاً وآلاف الجرحى في مجزرة اسرائيلية في غزة… والبيت الأبيض يحمل حماس المسؤولية

قال المتحدث الرسمي باسم الصحة الفلسطينية إن 55 قتيلاً سقطوا بنيران قوات الاحتلال وأصيب أكثر من 2700 آخرين، الاثنين، خلال الاحتجاجات على حدود قطاع غزة مع إسرائيل منذ صباح اليوم الاثنين وحتى افتتاح سفارة الولايات المتحدة في #القدس.

وكانت مصادر طبية فلسطينية قد أعلنت سقوط عشرات القتلى ومئات الجرحى برصاص الاحتلال على الحدود شرق قطاع غزة، وذلك ضمن فعاليات “مسيرة العودة الكبرى” التي انطلقت في 30 مارس الماضي، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”.

وقالت “وفا” إن أعمار القتلى الفلسطينيين تتراوح بين 14 و30 عاما.

البيت الأبيض يحمل حماس المسؤولية

وقد حمل البيت الأبيض حركة “حماس” كامل المسؤولية عن أعمال العنف التي اندلعت على الشريط الحدودي بين قطاع غزة وإسرائيل اليوم ردا على افتتاح السفارة الأمريكية في القدس.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الأمريكية، راج شاه، في مؤتمر صحفي اليوم: “نحن على علم بتقارير عن الحصول العنف في غزة اليوم.. وتقع مسؤولية هذه الوفيات المأساوية على عاتق حماس. إن حماس تثير هذا التصرف بشكل متعمد وفج”.

وأضاف شاه أن العنف في غزة “هجوم دعائي بغيض” ولن يؤثر على خطة السلام.