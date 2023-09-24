كشف الفنان والموزع الموسيقي حميد الشاعري، عن خسائره من فيضانات ليبيا، مشيرًا إلى أن قبيلته خسرت أكثر من 800 شخص في الفيضان.

حميد الشاعري فقد 800 من أقاربه في درنة

ونعى حميد الشاعري، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أقاربه وذويه قائلًا «إنا لله وإنا إليه راجعون نعزي انفسنا ونعزي أهل درنة ونعزي قبيلة الشاعري في وفاة أكثر من 800 شخص من أبناء القبيلة في درنة.. نحتسبهم عند الله شهداء».

وتفاعل الكثيرون من محبي النجم الشهير مع منشوره المأساوي، معربين عن أحرّ التعازي وأصدق المواساة في هذا المصاب الجلل، داعين بالرحمة والمغفرة للضحايا.

جدير بالذكر أن حميد الشاعري، موسيقار وموزع موسيقي، ولد لأب ليبي وأم مصرية ويحمل الجنسيتين المصرية والليبية.

ارتفاع العدد الرسمي لضحايا فيضان ليبيا

وفي سياق متصل، كشف محمد الجارح، الناطق باسم اللجنة العليا للطوارئ والاستجابة السريعة التابعة للحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي، عن آخر حصيلة رسمية لضحايا فيضان درنة.

وأكد الجارح، ارتفاع عدد ضحايا فيضانات المنطقة الشرقية إلى 3802 حالة وفاة مؤكدًا في تصريحات لأحد القنوات الليبية نقلتها «العربية»، أن مسألة الأرقام حساسة وتحتاج إلى معالجة، موضحًا أنه عقد مؤتمر صحفي عند الخامسة مساءً وكان عدد الضحايا إلى 3753 حالة وفاة، ووصله من وزارة الصحة بعد المؤتمر ارتفاع العدد الكلي إلى 3802 حالة وفاة.

وشدد الناطق باسم اللجنة العليا للطوارئ والاستجابة السريعة على أن الأرقام المعلنة للضحايا هي التي تم توثيقها من وزارة الصحة لجثامين جرى دفنها، منوهًا إلى أن هناك أرقامًا لم يجر توثيقها بعد، مؤكدًا أن هناك مشكلة تجميع الأرقام يجري حلها الآن.

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