” أردوغان عدو العرب ” .. هاشتاج يتصدر تويتر

أطلق العديد من رواد موقع التواصل الإجتماعي ” تويتر ” هاشتاج ” أردوغان عدو العرب ” اعتراضا على إرسال الرئيس التركي ” رجب طيب أردوغان ” جنوده إلى ليبيا لغزوها عسكريا .
وتصدر الهاشتاج موقع تويتر في مصر وعدد من الدول العربية .. وتداول النشطاء الأنباء المتعددة التي تفيد بوصول مرتزقة من سوريا إلي العاصمة الليبية طرابلس للقتال في صف حكومة الوفاق الوطني والتي تدعمها قطر .
وهاجم المغردون من خلال الهاشتاج الرئيس التركي متهمين إياه بتورطه في محاولة تدمير البلدان العربية حيث يسعى لتوسيع نفوذه عن طريق مرتزقته.. فكان من قبل قد تدخل في سوريا والآن يحاول العبث بأمن وسيادة ليبيا .
اردوغان الارهابي يدعم الفوضى والارهاب في المنطقه العربيه وخصوصا ليبيا وهو يهدف الى التمدد التركي والسيطرة على الدول العربية #السعودية #أردوغان_عدو_العرب
@ALSAME00 pic.twitter.com/SA073zlE3D
— ريان فادي (@rayannfaddii) January 5, 2020
اردوغان اتحدي القانون الدول والقوات التركيه بدات ف التحرك رغم ابطال اتفاقيه السراج باجماع اغلب البرلمان الليبي ومطالبه السراج بالمحاكمه العسكريه بتهمه الخيانه العظمي
وتم اعلان حالة الطوارئ ع الضفة الغربيه
الحرب ليست مزحة
سوريا مكانتش كده لا هيا ولا العراق #اردوغان_عدو_العرب pic.twitter.com/nwpUVDctct
— Hassan Arafa (@HassanArafa3399) January 5, 2020