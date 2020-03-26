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أمريكا تناشد دول العالم لإنقاذها من فيروس كورونا : ” ساعدونا بكل شئ “

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ناشدت إدارة الرئيس الأمريكي ” دونالد ترامب ” عدد من دول العالم لمنحها أو بيعها مستلزمات طبية ضرورية لمكافحة عدوى فيروس كورونا المستجد بعد تفشيه في البلاد وتزايد أعداد المصابين به .

وقامت وزارة الخارجية الأمريكية بتحديد 25 مستلزما في قائمة تمكنت شبكة ” سي إن إن ” الإخبارية من الحصول عليها .. وطلبت الخارجية من الدبلوماسيين أن يطلبوا من دولهم المضيفة الحصول على هذه الإمدادات التي تسعى المستشفيات الأمريكية المثقلة بالأعباء للحصول عليها .

والتي جاء على رأسها أجهزة التنفس الصناعي ومطهر الأيدي وأكياس النفايات الطبية والقفازات والأثواب الطبية وقبعات الجراحة وأغطية الأحذية والحاويات والنظارات الواقية وسترات الحماية .

كما تضم قائمة المستلزمات أيضا أجهزة الاستنشاق المخصصة لمرضى الربو وأقنعة N-95 .

 

 

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