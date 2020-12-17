أعلنت الرئاسة الفرنسية صباح اليوم الخميس، إن الفحوص أثبتت إصابة الرئيس إيمانويل ماكرون بفيروس كوفيد-19 وأنه سيخضع للعزل الذاتي لمدة سبعة أيام.

وأضافت الرئاسة الفرنسية انه من غير المعروف حاليا كيفية اصابة الرئيس الفرنسي بالفيروس.

كما اعلن مسؤول بالاليزيه ان ماكرون سيلغي جميع رحلاته للخارج بعد اصابته بما في ذلك الزياة التي كانت مقررة الى لبنان.

وكان قد أعلن رئيس الوزراء الفرنسى جون كاستيكس فيما يتعلق بالبدء بتطعيم لقاح علاج اعراض كورونا المستجد، أنه “في حالة استيفاء الشروط ، ستبدأ حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في فرنسا اعتبارًا من الأسبوع الأخير من شهر ديسمبر”، محددًا أن السكان غير ذوي الأولوية سينتظرون” نهاية الربيع”.

ووفقاً لصحيفة 20 مينوت الفرنسية، قال رئيس الوزراء إن ترخيص التسويق من وكالة الأدوية الأوروبية “متوقع في 21 ديسمبر” ، مضيفًا أن رأي الهيئة العليا للصحة يجب أن يصدر “فورًا”.