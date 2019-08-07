إطلاق نار جديد في ولاية لويزيانا الأمريكية

على الرغم من إنه لم يمر سوى أيام قليلة على حادثتي إطلاق النار في ولايتي تكساس وأهايو .. شهدت ولاية لويزيانا يوم أمس حادث إطلاق نار جديد .

وقالت الشرطة الأمريكية أن هناك إطلاق للنيران وقع في متجر ” وول مارت ” في منطقة باتون روج بولاية لويزيانا .

وأشارت الشرطة إلى أن تفاصيل الحادث لم تتضح حتى الآن .

وأكدت الشرطة على كثافة تواجدهم بموقع الحادث فور وقوعه كما شوهدت مروحية تحلق فوق المركز التجاري .. وفتح التحقيقات للتعرف على ملابسات وتفاصيل الحادث ومن ورائه .

ولم تتضح إلى الآن عدد الإصابات من جراء الحادث .

وذكرت وسائل إعلام محلية أن إطلاق النار وقع عقب مشاجرة في المتجر التجاري وتطورت لإطلاق النار .

وقال شهود عيان إنه تم اعتقال شخص واحد للاشتباه بصلته بإطلاق النار .