أعلنت إسرائيل أن وابلاً من الطائرات الإيرانية المسيرة أُطلقت باتجاهها وأن أنظمة الدفاع جاهزة لإسقاطها أو لإطلاق صفارات الإنذار لمطالبة السكان في أي منطقة مهددة بالاحتماء.

وقال كبير المتحدثين باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري خلال مؤتمر صحافي إن الطائرات المسيرة ستستغرق عدة ساعات للوصول إلى إسرائيل، وفق رويترز.

كما أكد مسؤول عسكري إسرائيلي أن إيران أطلقت مساء السبت أكثر من 100 مسيرة باتجاه إسرائيل، لافتا إلى أن “موجات (أخرى) من المسيرات” قد تليها.

وقال المسؤول: “هذا المساء، قمنا بتحديد أكثر من 100 طائرة مسيرة أطلقت من ايران باتجاه إسرائيل”، مضيفاً: “قد نرى موجات أخرى من المسيرات مع مرور الوقت”.

فيما أظهرت صور متداولة اعتراض الدفاعات الجوية الإسرائيلية للمسيرات الإيرانية فوق تل أبيب.

فيما أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني أن الحرس الثوري شن هجوماً “واسعاً بمسيرات وصواريخ” باتجاه اسرائيل.

وقال الحرس الثوري إن “قواته الجوية” أطلقت عشرات الصواريخ والمسيرات على أهداف محددة داخل إسرائيل رداً على قصف قنصلية طهران في دمشق ومقتل مجموعة من القادة والمستشارين العسكريين الإيرانيين.

وبحسب وسائل إعلام إيرانية، حلقت المسيّرات الإيرانية من كرمانشاه ودوكوهة غرب إيران ومناطق أخرى.

في حين كشفت مصادر لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية أن طهران أطلقت أول موجة من الصواريخ الباليستية نحو إسرائيل.