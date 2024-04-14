تدرس الحكومة الاسرائيلية خيارات الرد على الهجوم الايراني الاول من نوعه على الكيان الاسرائيلي والذي اعتبرته الحكومة الايرانية كعقاب لاسرائيل على الضربة التي تعرضت له قنصليتها في العاصمة السورية دمشق.

وفي هذا الاطار نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر قولها أن المجلس الأمني المصغر عقد اجتماعا في تل أبيب للوقوف على تطورات الأوضاع وإن الأمر لا يتعلق فقط بالوقوف على التطورات وإنما سيتم اتخاذ قرارات بشأن الرد الإسرائيلي على الهجوم الإيراني.

كما توعد مسؤول إسرائيلي كبير بـ”رد غير مسبوق” على الهجمات الإيرانية على إسرائيل، على ما أفادت القناة 12 الإسرائيلية،

ونقلت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” عن القناة أن إسرائيل تعتزم توجيه رد قوي “غير مسبوق” على الهجوم الإيراني، داعيا الإسرائيليين إلى “عدم الذهاب للفراش بسبب ما هو قادم من طهران”.

كما قال مسؤول إسرائيلي إن المجلس الوزاري المصغر “الكابينيت” يناقش الآن سياسة الرد الإسرائيلي على الهجوم الإيراني.

وكان الحرس الثوري قد حذر الحكومة الأمريكية من أي دعم ومشاركة في الإضرار بالمصالح الإيرانية، وقال في بيان: “أي تهديد من أميركا والكيان الصهيوني انطلاقا من أي دولة، فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية سترد على مصدر التهديد”.

وأطلقت إيران عشرات الطائرات المسيرة والصواريخ على أهداف في إسرائيل، وسط توقعات من أن يستغرق زمن طيرانها ساعات.