كشفت القناة 12 الإسرائيلية عن استعدادات إسرائيل لأي رد فعل محتمل من جانب “حزب الله” وإيران، وذلك بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” إسماعيل هنية في طهران، والقيادي في الحركة اللبنانية فؤاد شكر.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية، إن إسرائيل “في حالة تأهب قصوى الآن تحسبًا لرد فعل محتمل من حزب الله وإيران”. وأضافت أن “الطائرات المقاتلة تكثف دورياتها الجوية على الحدود، والعشرات من الطائرات المسلحة الإضافية جاهزة على مدارج الطائرات للدفاع والهجوم”.

كذلك، تم “نشر واسع لأنظمة الدفاع الجوي وتكثيف التعاون مع التحالف الإقليمي”، وفق القناة الإسرائيلية.

وأشارت القناة إلى أن مشاورات تجري بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت حول الرد الإسرائيلي على الهجوم المتوقع.